Главные новости к утру 31 марта

У Генштаба ВС РФ в планах нет проведения второй волны мобилизации. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном весеннему призыву.

Япония с 7 апреля запретит экспорт в Россию стали, беспилотников, компонентов для авиации и космической отрасли. Также будет запрещены поставки головоломок и пазлов для детей.

Жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу по делу о выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс. CNN передает, что господина Трампа обвиняют по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством. Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.

Пробка на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, образовавшаяся из-за снегопада, сократилась с 60 до 30 км, сообщило МЧС. По словам губернатора региона Василия Голубева, эвакуировали 20 человек. Сколько всего машин стоят в пробке, не уточняется.

Как стало известно «Ъ», Kraft Heinz договорилась о продаже бизнеса по производству детского питания в России ГК «Черноголовка». В сделку, стоимость которой оценивали в 2,5–3 млрд руб., войдут два предприятия, марки «Умница», «Сами с усами», а также права на бренд Heinz Baby на ограниченный срок.

Минфин США заявил, что американцам потребуется разрешение на выход из российских активов. Нужно будет обратиться в ведомство для получения соответствующей лицензии.

Грузия в начале 2023 года более чем втрое увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию, а также в несколько раз — в страны ЕАЭС. Местные аналитики полагают, что фактически большинство этих машин в итоге оказываются в РФ, узнал «Ъ».

Турецкий парламент единогласно ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. Турция оставалась последней страной, которая должна была одобрить принятие Финляндии в альянс.

Аргентина начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и оформлении вида на жительство, сообщили в консульском отделе посольства РФ. По его данным, пока речь идет «о нескольких десятках случаев».

Как выяснил «Ъ», участники российского рынка видеоигр определились с господдержкой, которая нужна для выхода на рынок Китая. Компании хотят проходить цензуру китайских регуляторов в обход общей очереди, иначе одобрения, по их оценкам, придется ждать три—пять лет.

О предстоящих 31 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».