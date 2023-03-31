Главные анонсы 31 марта

Арбитражный суд Москвы проведет основное заседание по иску головной компании группы FESCO — ПАО «Дальневосточное морское пароходство», к Зиявудину Магомедову и нескольким компаниям на 80,1 млрд руб. и $13,8 млн.

31 марта запланированы заседания советов директоров «Газпрома», «Газпром нефти», «Роснефти», «Норникеля», Россельхозбанка.

В Венгрии запланировано окончательное голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к народу и Национальному собранию (парламенту).

В Грузии состоится послание президента Саломе Зурабишвили к парламенту.