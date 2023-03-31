Минфин США: американцам надо получать разрешение на выход из активов в России

Компании и физлица из США перед внесением платы за выход из российских активов должны обратиться в Минфин США за получением лицензии, разрешающей такие денежные переводы. Об этом говорится в пояснении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Ведомство напомнило, что в рамках санкций США запрещены любые операции с участием российских Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина, включая «любую передачу активов этим организациям или любые операции с иностранной валютой для таких организаций или от их имени». Это затрагивает прямые и непрямые транзакции.

«Так называемый "налог на выход" (из российских активов.— "Ъ"), взимаемый правительством РФ, связан с платежами в пользу этих организаций... Следовательно, гражданам США, уход которых из России повлечет за собой уплату такого "налога на выход", требуется получить лицензию OFAC до уплаты налога»,— пояснило ведомство.

Заявки на получение лицензии от OFAC должны включать данные о сумме платежа, а также о сумме налогов, которые были бы выплачены российскому государству, если бы не пришлось выходить из активов. «OFAC ускорит рассмотрение таких запросов, которые будут рассматривать на индивидуальной основе»,— уточняется в документе.

По решению российских властей, иностранцы, продающие свои российские активы, кроме дисконта покупателям должны в обязательном порядке внести взнос в бюджет РФ. Размер взноса в общем составит не менее 10% от половины рыночной стоимости активов, указанной в отчете об оценке,— то есть до 5% от стоимости актива. Но если актив продается со скидкой более 90%, взнос возрастет — не менее 10% от рыночной стоимости актива.

Подробности — в материале «Ъ» «Невозвратный билет на Запад без багажа».

Лаура Кеффер