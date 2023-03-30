Главные новости за 30 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Дирекция парка «Краснодар» объявила об открытии Японского сада, который стал самым большим в мире за пределами Японии. Первые несколько дней доступ туда будет только по QR-кодам, но их разобрали в считанные часы.

Для строительства трассы Джубга — Сочи, стоимость которой оценивается в 1,5 трлн руб., могут привлечь китайские компании. Сейчас специалисты «Автодора» изучают их опыт.

Оперштаб опроверг сообщения о взрыве на Абинском металлургическом заводе, появившиеся в соцсетях. В пресс-службе администрации Абинского района сообщили, что на заводе не произошло никаких происшествий.

Государственный совет Крыма внес поправки в республиканское законодательство, которые позволяют лишать должности сотрудников органов государственной власти, которые находятся в статусе иностранного агента.

На Таманском полуострове после многолетней спячки проснулся грязевой вулкан. Местные жители сняли видео, как из жерла вулкана в воздух выбрасываются обильные грязевые массы.

Краснодарский краевой суд признал недействительным диплом о высшем юридическом образовании замначальника следственного управления УМВД Краснодара — начальника следственной части Германа Ялового.

В конце мая Российский футбольный союз начнет лицензировать крымские клубы для права выступать в Футбольной национальной лиге.

В Ростовской области задержали краснодарского экс-бизнесмена Александра Дедухова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Он скрывался от полиции девять лет.

Городской суд Кунгура Пермского края обязал мэрию Сочи выплатить 180 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда пермячке из-за падения с обрыва.

Администрация Краснодарского края поможет властям Херсонской области отремонтировать 15 учреждений образования, в том числе школы, детские сады и Генический колледж сферы обслуживания.

Петербургские полицейские задержали мошенника из Новороссийска, который имитировал голоса представителей вышестоящих федеральных ведомств, выманивал денежные средства у региональных чиновников.

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