Кубань поможет отремонтировать 15 учреждений образования в Херсонской области

Администрация Краснодарского края поможет властям Херсонской области отремонтировать 15 учреждений образования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования Херсонской области Алексея Галченкова.

«Мы определили 15 учреждений, где нужно в первую очередь провести ремонт. Это и школы, и детские сады, и Генический колледж сферы обслуживания. Работы проведем в ближайшее время при поддержке шефского региона — Краснодарского края»,— сказал Алексей Галченков.

Работы планируют завершить до конца года. В учреждениях планируют провести косметический ремонт зданий. Однако колледжу сферы обслуживания потребуются и капитальные работы по ремонту общежития и его газификации.

Татьяна Ручкина

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