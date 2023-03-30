Крайсуд признал незаконным диплом о юридическом образовании замначальника следствия Краснодара

Краснодарский краевой суд признал недействительным диплом о высшем юридическом образовании замначальника следственного управления УМВД Краснодара — начальника следственной части Германа Ялового. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Крайсуд в четверг рассмотрел апелляционную жалобу господина Ялового на решение Прикубанского районного суда Краснодара, вынесенное по иску прокуратуры, о признании его диплома о высшем юридическом образовании незаконным. Как сообщили в объединенной пресс-службе, в ходе рассмотрения жалобы крайсуд отменил решение суда первой инстанции в связи с процедурными требованиями и принял по делу новое решение аналогичного содержания. Решение вступило в законную силу.

Его текст пока не опубликован, однако ранее в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края рассказали о содержании резолютивной части отмененного решения суда первой инстанции. Согласно ей, кроме диплома, незаконными были признаны также приказы о зачислении господина Ялового в Краснодарский юридический институт МВД, допуске к госэкзаменам, присвоении квалификации «юрист» и выдаче диплома с отличием. Ответчика суд обязал после вступления решения в силу передать диплом в вуз для уничтожения.

В сентябре 2021 года сообщалось о возбуждении в отношении господина Ялового уголовного дела о приобретении заведомо поддельных документов. По данным источника «Ъ-Юг», поводом стало приобретение поддельной справки для поступления в Краснодарский университет МВД РФ.

На сайте УМВД по Краснодару Герман Яловой в качестве замначальника следственного управления более не указан, эту должность замещает временно исполняющий обязанности Евгений Яненко. По данным знакомого с подробностями дела руководителя юридической компании «Центр правосудия» Армена Восканяна, сейчас офицер отстранен от исполнения служебных обязанностей, но формально пока находится на службе в правоохранительных органах.

Ранее «Ъ-Кубань» неоднократно пытался уточнить служебный статус господина Ялового, однако в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю эту информацию предоставлять отказались, сославшись на закон о персональных данных, а также на закон о службе в органах внутренних дел РФ.

Согласно информации на сайте Прикубанского районного суда Краснодара, инстанция сейчас рассматривает уголовное дело Германа Николаевича Ялового, обвиняемого по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельных документов). Мужчине грозит до одного года лишения свободы.

Генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель считает, что, несмотря на признание диплома полицейского начальника недействительным, по вступившим в законную силу приговорам поднимать старые уголовные дела никто не будет, поскольку перед этим обвинительные заключения были подписаны и поддержаны прокуратурой.

«Можно говорить о том, что они прошли «фильтр правосудия», который установил и подтвердил законность принятого решения. Отмена была бы возможна по делам, находящимся в производстве или на досудебной стадии, но такие с учетом обстоятельств вряд ли остались»,— отмечает юрист.

Андрей Обнорский

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