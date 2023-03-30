Госсовет Крыма разрешил увольнять чиновников в статусе иностранных агентов

Государственный совет Крыма внес поправки в республиканское законодательство, которые позволяют лишать должности сотрудников органов государственной власти, которые находятся в статусе иностранного агента. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на крымский парламент.

Кроме того, изменения вводят запрет на взносы пожертвований в избирательные фонды депутатов юридическими и физическими лицами в статусе иностранных агентов.

Рассмотрение и принятие поправок состоится на следующей неделе.

Анастасия Донскова

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