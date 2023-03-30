Для строительства трассы Джубга — Сочи могут привлечь китайские компании

Для строительства трассы в обход Адлера могут привлечь китайские компании. Сейчас специалисты «Автодора» изучают их опыт, сообщил в интервью ТАСС глава компании Вячеслав Петушенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Он отметил, что при визите в Китай планируется обсудить с китайскими компаниями технические и технологические вопросы при строительстве трассы Джубга — Сочи, а также опыт при возведении тоннелей в сложных грунтово-геологических условиях. Для этого специалисты «Автодора» изучат строительство шестого транспортного кольца Пекина и другие объекты, схожие с будущей трассой в обход Адлера. Вячеслав Петушенко отметил, что ее строительство, а также трассы Джубга — Сочи является для компании одним из перспективных объектов.

«Поэтому мы с китайскими коллегами, крупнейшими производителями и строителями, обсуждаем такие вопросы, как закупка техники, в том числе туннелепроходческие механизированные комплексы (щиты ТПМК), технические характеристики, обмен опытом при строительстве тоннелей»,- отметил Вячеслав Петушенко.

Трассу Джубга — Сочи планируют проложить по побережью Черного моря к 2035 году. Изначально работы по проекту превышали 1,5 трлн руб. В феврале 2023 году Владимир Путин поручил проработать вопрос финансирования проекта.

Татьяна Ручкина

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