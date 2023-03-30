В парке «Краснодар» открыли Японский сад

Дирекция парка «Краснодар» объявила об открытии Японского сада. Объявление размещено на портале парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба парка «Краснодар» Фото: пресс-служба парка «Краснодар»

Сообщается, что посещение Японского сада будет ограниченным — по QR-коду. Получить код можно на портале проекта. Единовременно в парке могут находиться до 200 человек. С 7:00 до 9:00 посетить Японский сад можно без QR-кода.

«Зеленые насаждения и газоны молоды и еще очень хрупкие. Пожалуйста, будьте бережны»,— говорится в сообщении.

Площадь Японского сада в парке «Краснодар» составляет 7,5 га. На территории сада произрастает 6,7 тыс. деревьев, 5,9 тыс. кустарников и 280 тыс. цветов. Протяженность прогулочных троп, выложенных камнями, составляет 3,5 тыс. м.

Ранее была опубликована подробная схема Японского сада. Всего создано 26 локаций. Важное место в саду — Храм Дзадзэн-до и Сад Дзэн (храм для медитаций). Еще одна локация — сухой пруд Карэикэ — сад, где камни располагаются таким образом, чтобы образовывать форму пруда. Кроме того, в саду растет бамбуковая роща.

К строительству крупнейшего японского сада, расположенного за пределами Японии, миллиардер Сергей Галицкий приступил в 2021 году.

Фотограф Евгений Таранжин с помощью дрона и фотокамеры следил за ходом строительства. Как создавали Японский сад — в фотогалерее «Ъ-Кубань».

Анастасия Донскова

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