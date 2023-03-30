Пермячка отсудила 180 тыс. рублей у администрации Сочи из-за падения с обрыва

Городской суд Кунгура Пермского края обязал мэрию Сочи МЭРИЮ СОЧИ выплатить 180 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда пермячке из-за падения с обрыва. Об этом сообщает пресс-служба Кунгурского городского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как следует из постановления, женщина в августе 2022 года приезжала в город-курорт на отдых. Ночью она шла по дороге, на которой велись ремонтные работы. Истица пояснила в суде, что никаких ограждений и предупреждающих о ремонте знаков не было. Женщина упала в обрыв из-за выехавшего на дорогу автомобиля, получив синяки и ушибы.

«Суд установил, что на администрацию муниципального образования городской округ город курорт Сочи возложена обязанность по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, в том числе указанного истцом участка дороги и возлагает ответственность по возмещению вреда на данного ответчика»,- уточняется в сообщении пресс-службы суда.

Выбраться из обрыва женщине помог дорожный рабочий, который и вызвал бригаду медиков. Моральный ущерб истица оценила в 300 тыс. руб. Суд удовлетворил иск частично.

Олег Исаев

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