Оперштаб опроверг взрыв на Абинском металлургическом заводе

Информация о ЧП на Абинском металлургическом заводе не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В пресс-службе администрации Абинского района сообщили, что на заводе не произошло никаких происшествий. Пар, который виден на распространяемых в соцсетях видео, образовался из-за перепада температур.

«На видео – абсолютно штатная ситуация, это технологический процесс производства шлакового щебня для дорожного строительства. Горячий металлургический шлак сливают в шлаковую яму, где его тушат водой и охлаждают на воздухе», - отметили в администрации Абинского района.

Татьяна Ручкина

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