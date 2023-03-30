В Краснодаре QR-коды на посещение Японского сада закончились в первые часы открытия

QR-коды на посещение Японского сада в парке «Краснодар» закончились спустя два часа после его открытия. Время посещений 30 марта недоступно на портале проекта.

Кроме того, в сети стали появляться объявления о продаже QR-кодов на вход в Японский сад. Информация об этом появилась в Telegram-канале проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «Японский сад» Фото: портал «Японский сад»

По данным администрации парка, оформить пропуск можно только в день посещения парка. Время посещений доступно с шагом в 1 час 30 минут. Первый код доступен на время с 9:30 до 10:00. С 07:00 до 09:00 вход неограничен. Согласно правилам посещения, единовременно на территории Японского сада могут находиться 200 человек.

Японский сад открыли в парке «Краснодар» утром 30 марта. Жители года ждали открытия с 2021 года, когда началось благоустройство территории.

Анастасия Донскова

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