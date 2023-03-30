В конце весны крымские клубы лицензируют для выступления в ФНЛ

Лицензировать крымские клубы для права выступать в Футбольной национальной лиге планируют в конце мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.
Фото: loon.site
Он отметил, что в ФНЛ создали рабочую группу, которая уже ведет работу, начиная с процедуры лицензирования. По словам генсекретаря РФС, для ФНЛ важно, чтобы клубы соответствовали действующим критериям.
22 августа 2022 года президиум ФНЛ решил создать экспертно-аналитическую группу для анализа готовности профессиональных клубов Крыма к интеграции. В сентябре вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме сказал, что крымские футбольные клубы уже интегрированы в российские соревнования, но для включения в премьер-лигу нужно подтянуть их уровень.
10 марта 2023 года глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин отметил, что клубы региона направили необходимые документы для прохождения лицензирования для выступления в ФНЛ.
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