На Таманском полуострове после многолетней спячки проснулся грязевой вулкан

Под Таманью произошло извержение грязевого вулкана, сообщает «Кубань 24».

Местные жители сняли видео, как из жерла вулкана в воздух выбрасывается обильные грязевые массы. Очевидцы говорят, что последний раз такое было много лет назад.

Грязевой вулкан расположен на холмах Карабетовой горы, на склонах которой появилось большое количество новых грязевых образований. Место находится приблизительно в восьми километрах от станицы Тамань. В летний сезон сюда приезжают жители и гости Краснодарского края поправить здоровье. Местная грязь считается лечебной.

Диаметр проснувшегося вулкана составляет около 125 метров. Самая активная его часть — юго-восточный склон. Здесь сформировался значительный грязевой конус.

Грязевые вулканы Темрюкского района имеют охранный статус. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании природного парка «Вулканы Тамани». Общая площадь парка — более 1,5 тыс. гектаров. Его создание призвано помочь сохранить места обитания редких, охраняемых видов растений, животных и птиц. Крупные извержения грязевых вулканов в этих местах случаются каждые 15–20 лет.

Андрей Пугачев