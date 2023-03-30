Полиция задержала кубанского экс-бизнесмена, находившегося 9 лет в федеральном розыске

В Ростовской области задержали краснодарского экс-бизнесмена Александра Дедухова, который скрывался от органов полиции девять лет. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

64-летний мужчина вместе со знакомым в 2010-2012 годах совершил более 20 преступлений, продавая железнодорожные вагоны. Сначала он работал на различных руководящих должностях на железной дороге, а позже основал свой бизнес и стал директором транспортной компании. Он продавал аварийные или списанные вагоны. Позже мужчины придумал схему продажи несуществующих вагонов. Фальсифицировав номера вагонов, он с соучастником предлагал разным людям покупать одни и те же вагоны. После того как им поступали деньги, они переставали выходить на связь. От их действий пострадали около 70 человек, которым причинен ущерб на более 63 млн руб.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В ходе судебного рассмотрения дела Александр Дедухов скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В 2016 году Октябрьский районный суд Краснодара заочно лишил его свободы на восемь лет, второго подсудимого - на 2,5 года.

Бизнесмена задержали в Ростовской области. Его поместили в следственный изолятор Краснодара.

Татьяна Ручкина

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