Главные новости за 29 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Компания «Рамо-М», владеющая сетью торговых центров «Красная Площадь» в Краснодарском крае, стала претендентом на покупку семи ТЦ «Парк Хаус», принадлежащих европейскому инвестиционному фонду Atrium European Real Estate.

В Краснодарском крае резко понизилась температура, а на Черноморском побережье 29 марта неожиданно выпал снег.

Полиция Ейска организовала проверку по факту распространения квитанций за оплату услуг ЖКХ, в которые включен сбор средств на поддержку участников спецоперации.

Федерация независимых профсоюзов РФ выступила в поддержку предложения депутата Госдумы от Краснодарского края Светланы Бессараб о введении сокращенной рабочей недели.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рекомендовал руководству МВД и главам муниципалитетов усилить розыск молодых людей, уклоняющихся от призыва на военную службу.

В Симферопольском районе Крыма был сбит БПЛА. Беспилотник упал в поле. Жертв и разрушений нет.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе уголовного дела о непринятии мер к реставрации в Новороссийске мемориала «Малая Земля».

В церквях Краснодара накануне празднования Пасхи появятся арочные металлодетекторы. Около храмов круглосуточно будут дежурить наряды полиции, Росгвардии и казаков.

В 2023 году в Краснодарском крае площадь под сев риса сохранят на уровне прошлого года, несмотря на прогнозы. Под культуру будет отведено 92 тыс. га.

В Крыму 15-летний подросток отравился угарным газом. Его тело рано утром нашли родственники в ванной комнате.

В Усть-Лабинском районе запустили площадку по сборке белорусских комбайнов производителя «Гомсельмаш».

Жители Сочи сообщили о массовом отстреле перелетных черных коршунов, внесенных в Красную книгу.

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