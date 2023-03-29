В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник

В Симферопольском районе Крыма был сбит БПЛА. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что беспилотник упал в поле. Жертв и разрушений нет. Глава республики в очередной раз попросил доверять только проверенным источникам информации.

Как сообщают жители района в соцсетях, беспилотник был сбит около 17:40 в районе населенного пункта Гвардейское. Он упал в поле, где нет каких-либо объектов инфраструктуры, обороны или жилых домов.

«Удар пытались нанести по координатам. Отработал РЭБ. Такая история была пару недель назад. Скорее всего, "Стриж"»,— сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Татьяна Ручкина

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