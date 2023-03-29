Бастрыкин потребовал доклад по делу о разрушающемся мемориале «Малая Земля» в Новороссийске

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе уголовного дела о непринятии мер к реставрации в Новороссийске мемориала «Малая Земля». Об этом сообщает пресс-служба СКР.

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Напомним, краевым следкомом было возбуждено уголовное дело о затягивании реставрации мемориала «Малая Земля» (ч. 1 ст. 293 УК РФ, халатность должностного лица, повлекшая причинение крупного ущерба). Фигурантами стали должностные лица министерства культуры Краснодарского края.

Монумент является объектом культурного наследия, он был установлен 40 лет назад в память об освобождении от немецко-фашистских захватчиков.

В настоящий момент конструкция памятника покрыта трещинами и грозит обрушением, говорится в сообщении СКР.

Ориентировочная сумма ремонта, по мнению экспертов, составляет 60 млн руб.

Олег Исаев

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