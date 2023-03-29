Профсоюзы поддержали предложение кубанского депутата о сокращении рабочей недели

Федерация независимых профсоюзов РФ выступила в поддержку предложения депутата Госдумы от Краснодарского края Светланы Бессараб о введении сокращенной рабочей недели. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Федерации Михаила Шмакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Светлана Бессараб сообщила об инициативе 27 марта в беседе с изданием «Подмосковье сегодня», предложив сократить рабочую неделю до 36 часов с сохранением заработной платы работников. Согласно предложению, продолжительность рабочего времени в пятницу должна составлять четыре часа.

«Многие работодатели уже отпускают сотрудников после обеда по пятницам. Без всяких уточнений»,— отметила Светлана Бессараб.

По данным рекрутингового портала SuperJob, к октябрю 2022 года на сокращенную рабочую неделю перешел 1% российских компаний. Еще 2% организаций вернулись в обычный график после эксперимента.

Анастасия Донскова

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