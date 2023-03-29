В храмах Краснодара на Пасху установят металлодетекторы

В церквях Краснодара 16 апреля появятся арочные металлодетекторы, рассказал начальник УМВД по городу Краснодару Олег Казахов на заседании городской антитеррористической комиссии (АТК). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krd.ru Фото: krd.ru

Помимо этого, с 15 по 16 апреля около храмов круглосуточно будут дежурить наряды полиции, Росгвардии и казаков. Накануне Пасхи религиозные объекты обследуют кинологи. На Радоницу будет организовано дежурство полиции и казаков на 17 городских кладбищах, подчеркивает господин Казахов.

Мэр города Краснодара Евгений Наумов поручил строго следить за обеспечением безопасности в пасхальные дни.

Директор городского департамента внутренней политики Станислав Харьковский отмечает, что рабочая группа АТК вместе с полицией и МЧС проведет мониторинг православных храмов на предмет антитеррористической защищенности. Мониторинг завершат до 3 апреля.

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Олег Исаев