В храмах Краснодара на Пасху установят металлодетекторы

В церквях Краснодара 16 апреля появятся арочные металлодетекторы, рассказал начальник УМВД по городу Краснодару Олег Казахов на заседании городской антитеррористической комиссии (АТК). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Фото: krd.ru
Помимо этого, с 15 по 16 апреля около храмов круглосуточно будут дежурить наряды полиции, Росгвардии и казаков. Накануне Пасхи религиозные объекты обследуют кинологи. На Радоницу будет организовано дежурство полиции и казаков на 17 городских кладбищах, подчеркивает господин Казахов.
Мэр города Краснодара Евгений Наумов поручил строго следить за обеспечением безопасности в пасхальные дни.
Директор городского департамента внутренней политики Станислав Харьковский отмечает, что рабочая группа АТК вместе с полицией и МЧС проведет мониторинг православных храмов на предмет антитеррористической защищенности. Мониторинг завершат до 3 апреля.
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