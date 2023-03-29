Глава Адыгеи рекомендовал усилить розыск призывников, уклоняющихся от службы в армии

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рекомендовал руководству МВД и главам муниципалитетов обеспечить розыск молодых людей, уклоняющихся от призыва на военную службу. Особое внимание, по его словам, нужно уделить длительному розыску, в котором сейчас находятся 39 человек. Для этого планируют усилить взаимодействие со следственными органами, сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Всего в весеннюю призывную кампанию, которая начнется в России 1 апреля, в Адыгее планируют призвать на службу более 550 молодых людей. Глава региона потребовал до указанной даты добиться оповещения максимально возможного количества призывников.

«Необходимо провести предстоящую призывную кампанию организованно, без срывов. Важно понимать, что успешно проведенная призывная кампания — это в первую очередь вклад Республики Адыгея в дело укрепления обороноспособности государства»,— отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По словам военного комиссара республики Александра Аверина, в осеннюю призывную кампанию 2022 года на заседания муниципальных комиссий вызвали более 2,3 тыс. человек. Не оповещено было более 18% граждан, подлежащих вызову на призывные комиссии. Большинство из них было в Гиагинском, Кошехабльском, Тахтамукайском и Теучежском районах, а также в Адыгейске.

Всего осенью из Адыгеи призвали на службу более 400 человек. Суммарный показатель годных к военной службе составил 66,9%, что на 22,6% больше, чем в осенний призыв 2021 года.

В этом году Минздраву и Центру военно-врачебной экспертизы республиканского военкомата поручили продолжить практику совместных выездов в районы и города для изучения ситуации на местах. Кроме того, до 1 апреля военкома Адыгеи необходимо подключить к единой медицинской информационной системе. Она позволит более прозрачно контролировать прохождение призывниками дополнительного медобследования.

Татьяна Ручкина

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