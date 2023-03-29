Жители Сочи сообщили о массовом отстреле краснокнижных черных коршунов

Жители Сочи сообщили о массовом отстреле перелетных черных коршунов, внесенных в Красную книгу. Об этом стало известно Сочинскому географическому обществу.

По данным организации, по редким птицам третий день стреляют охранники фермы, расположенной в селе Черешня. Стрельбу ведут в 50–100 метрах от жилых домов.

«Птицы сейчас летят из Африки в Европейскую часть России. Питаются в основном падалью, рыбой, пресмыкающимися»,— говорится в сообщении.

Одного из раненых коршунов выхаживает ветеринарный врач Вера. В обществе отметили, что в ближайшее время заявления о происходящем будут направлены в отдел полиции Адлера и природоохранную прокуратуру.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю отметили, что по данному факту сообщений еще не поступало, но сведения проверят в УВД Сочи.

Анастасия Донскова

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