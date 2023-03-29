На Кубани площадь рисовых посевов вопреки прогнозам не сократят

В этом году в Краснодарском крае площадь под сев риса сохранят на уровне прошлого года. Под культуру будет отведено 92 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Начать сев риса планируют в конце апреля. В ближайшее время при благоприятных погодных условиях начнут также сеять подсолнечник и кукурузу. Уже сейчас яровыми культурами на Кубани засеяли около 300 тыс. га, что составляет 20% от плана. Кроме того, уже заложили около 300 га молодых садов и 440 га виноградников.

«Практически завершили сев яровой пшеницы и ячменя, гороха на зерно, овса. Продолжается сев сахарной свеклы и овощного гороха. <…> Всех материально-технических ресурсов для проведения весеннего работ на Кубани достаточно»,— сказал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

На заседании оперштаба Минсельхоза РФ глава ведомства Дмитрий Патрушев отметил, что общей приоритетной задачей является проведение посевной кампании четко в срок и без сбоев. В свою очередь Андрей Коробка сообщил, что на Кубани сезонные полевые работы проходят в штатном режиме.

В апреле 2022 года на Федоровском гидроузле, обеспечивающем влагой большую часть рисовых полей края, произошла авария. Эксперты заявляли, что под угрозой оказалась треть всех чеков под засев риса. По итогам прошлого года из-за аварии урожай риса на Кубани сократился на 25%, а площадь рисовых чеков — со 119 тыс. до 92 тыс. га.

Из-за проблем с урожаем риса производители уже предупредили торговые сети о возможном подорожании продукции. Стоимость риса может вырасти на 10–30%.

Татьяна Ручкина

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