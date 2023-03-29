На Кубани запустили производство белорусских комбайнов

В Усть-Лабинском районе запустили площадку по сборке белорусских комбайнов производителя «Гомсельмаш». Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

До конца текущего года на базе кубанского Комбайнового завода «Кубань» соберут 100 единиц белорусской сельхозтехники.

«Комбайны "Гомсельмаша" пользуются большим спросом у кубанских аграриев. Они конкурентоспособны в сравнении с сельхозмашинами других импортных производителей, получают гарантированное сервисное обслуживание и доступны по цене»,— отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

До 2027 года в Усть-Лабинске создадут цех по сборке техники, запчастей, склады и запустят сервисный центр с мобильными ремонтными бригадами. Ремонтники смогут выезжать на места поломок, что позволит сократить простои техники во время полевых работ.

Анастасия Донскова

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