На Кубани запустили производство белорусских комбайнов

В Усть-Лабинском районе запустили площадку по сборке белорусских комбайнов производителя «Гомсельмаш». Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
До конца текущего года на базе кубанского Комбайнового завода «Кубань» соберут 100 единиц белорусской сельхозтехники.
«Комбайны "Гомсельмаша" пользуются большим спросом у кубанских аграриев. Они конкурентоспособны в сравнении с сельхозмашинами других импортных производителей, получают гарантированное сервисное обслуживание и доступны по цене»,— отметил вице-губернатор Андрей Коробка.
До 2027 года в Усть-Лабинске создадут цех по сборке техники, запчастей, склады и запустят сервисный центр с мобильными ремонтными бригадами. Ремонтники смогут выезжать на места поломок, что позволит сократить простои техники во время полевых работ.
Читайте нас в Telegram