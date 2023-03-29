В Крыму подросток умер в ванной от отравления угарным газом

В Крыму 15-летний подросток отравился угарным газом. Его тело рано утром нашли родственники в ванной комнате, сообщает пресс-служба СУ СК по Крыму и Севастополю.

Трагедия произошла в семье, проживающей в частном доме в селе Уварово Ленинского района Крыма. Предварительной причиной трагедии является неисправная система дымоотведения твердотопливного котла, расположенного в ванной комнате дома.

«Следов криминальной смерти на теле юноши не выявлено. Семья, в которой воспитывался подросток, по месту жительства и его обучения характеризуется с положительной стороны, на учете в органах профилактики не состояла»,— отметили в СУ СК по Крыму и Севастополю.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности несовершеннолетнему (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Вместе с экспертами и представителями газовой службы они осмотрели место происшествия и системы отопления. Руководитель регионального следкома Владимир Терентьев поручил установить все обстоятельства произошедшего, оценить действия собственника дома и контролирующих служб, ответственных за проверку функционирования отопительного оборудования.

Татьяна Ручкина

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