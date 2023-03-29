В Ейске полиция проверит рассылку квитанций ЖКХ с платежами в помощь бойцам СВО

Полиция Ейска организовала проверку по факту распространения фейковых квитанций за оплату жилищно-коммунальных услуг, в которые включен сбор средств на поддержку участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Заявление зарегистрировано в дежурной части ОМВД России по Ейскому району на основании информации, выявленной в сети Интернет»,— сообщили в полиции Кубани.

Сведения о включении дополнительного пункта в квитанции ЖКХ распространились в соцсетях. Объявления о новых платежах появились в подъезде одного из домов на улице Коммунистической. В них указано, что с 1 апреля взнос в размере 180 руб. будет «предоставлением благотворительной помощи участникам СВО и их семьям». Власти Ейского района опровергли сведения о включении пункта о сборе средств.

Татьяна Ручкина

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