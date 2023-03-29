Владелец ТЦ «Красная Площадь» на Кубани может выкупить российские активы европейского инвестфонда

Компания «Рамо-М», владеющая сетью торговых центров «Красная Площадь» в Краснодарском крае, является претендентом на покупку семи ТЦ «Парк Хаус», принадлежащих европейскому инвестиционному фонду Atrium European Real Estate. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мегацентра «Красная Площадь» Краснодар Фото: пресс-служба мегацентра «Красная Площадь» Краснодар

Речь идет о торговых объектах в Москве (2), Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде и Тольятти (по одному). Компании также принадлежат земельные участки в Ессентуках. По данным издания, компания оценивает стоимость торговых центров в €259 млн (21 млрд руб.), земель — в €24,8 млн (около 2 млрд руб.). Эксперты считают, что сумма сделки может составить 10–12 млрд руб., поскольку правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями может сбить заявленную стоимость до 50%.

Компания также рассматривает возможность передачи российских активов местному менеджменту до стабилизации геополитической ситуации.

АО «Рамо-М» принадлежат пять торговых центров «Красная Площадь»: Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Армавире и Туапсе. По данным «Спарк-Интерфакс», организация зарегистрирована в 1995 году в Туапсинском районе. Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества является основным видом деятельности компании. Сведения о владельцах акционерного общества не раскрываются. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 927,6 млн руб.

Анастасия Донскова

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