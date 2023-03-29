Владелец ТЦ «Красная Площадь» на Кубани может выкупить российские активы европейского инвестфонда

Компания «Рамо-М», владеющая сетью торговых центров «Красная Площадь» в Краснодарском крае, является претендентом на покупку семи ТЦ «Парк Хаус», принадлежащих европейскому инвестиционному фонду Atrium European Real Estate. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.
Фото: пресс-служба мегацентра «Красная Площадь» Краснодар
Речь идет о торговых объектах в Москве (2), Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде и Тольятти (по одному). Компании также принадлежат земельные участки в Ессентуках. По данным издания, компания оценивает стоимость торговых центров в €259 млн (21 млрд руб.), земель — в €24,8 млн (около 2 млрд руб.). Эксперты считают, что сумма сделки может составить 10–12 млрд руб., поскольку правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями может сбить заявленную стоимость до 50%.
Компания также рассматривает возможность передачи российских активов местному менеджменту до стабилизации геополитической ситуации.
АО «Рамо-М» принадлежат пять торговых центров «Красная Площадь»: Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Армавире и Туапсе. По данным «Спарк-Интерфакс», организация зарегистрирована в 1995 году в Туапсинском районе. Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества является основным видом деятельности компании. Сведения о владельцах акционерного общества не раскрываются. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 927,6 млн руб.
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