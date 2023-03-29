На курортах Кубани 29 марта пошел снег

В Краснодарском крае резко понизилась температура, а на Черноморском побережье 29 марта неожиданно выпал снег.

Осадки срываются в пригороде Анапы — селе Варваровка. А в заповеднике «Утриш» уже сформировался небольшой снежный покров. Жители снимают фото и видео и публикуют их в соцсетях.

Местные садоводы опасаются за будущий урожай. У многих во дворах уже расцвели персики, абрикосы, и аномальное снижение температуры может погубить будущие плоды.

Как сообщили в гидрометцентре края, ночью и утром 30 марта местами на Кубани ожидаются заморозки до -3 градусов. Ночью и утром 31 марта и 1 апреля температура понизится до -6 градусов. Днем столбики термометров будут держаться на уровне +9 тепла.

Синоптики прогнозируют осадки, резкое понижение температуры и в самом Краснодаре. Снег ожидается в ночь на 30 марта. Водителей уже предупредили о вероятной гололедице на дорогах и порекомендовали соблюдать осторожность.

Днем 1 апреля на Кубани температура воздуха вырастет до 12 градусов тепла.

Андрей Пугачев

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