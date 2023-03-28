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Коммерсантъ FM
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Крупнейшая партия Казахстана распределила мандаты в новом составе Мажилиса

Правящая в Казахстане партия «Аманат» опубликовала список из 40 кандидатов, которых включат в новый состав Мажилиса (нижняя палата парламента) VIII созыва после внеочередных выборов. Перечень направлен в Центризбирком для регистрации.

В список, в частности, включили Ерлана Кошанова, который был председателем Мажилиса предыдущего созыва. «Доля женщин, молодежи до 35 лет и людей с особыми потребностями в новом составе фракции партии "Аманат" в Мажилисе составляет 32%»,— сообщили в партии.

Досрочные выборы в Мажилис прошли 19 марта. Они проводились по смешанной избирательной системе: 70% депутатов (69 человек) избрали по партийным спискам, 30% (29 человек) — по одномандатным округам. «Аманат» набрала 53,9% голосов избирателей, что соответствует 40 мандатам. Явка на выборах составила 54,21%. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что проведение выборов необходимо в рамках конституционной реформы.

Подробности — в публикации «Ъ» «Казахстан ждут очередные внеочередные».

Лаура Кеффер

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