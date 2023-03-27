Защита бизнесмена Малика Гайсина обжаловала его домашний арест

Свердловский областной суд 29 марта рассмотрит апелляционную жалобу защиты уральского бизнесмена Малика Гайсина. Напомним, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга избрал ему меры пресечения и отправил под домашний арест. Органами предварительного расследования Малик Гайсин обвиняется по ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Как ранее сообщали СМИ, уголовное дело связано со срывом гособоронзаказа на заводе, гендиректором которого является господин Гайсин.

Малику Гайсину 64 года, в начале 90-х годов он создал АОЗТ “Средне-Уральское АО”, которое с осени 1993 года стало активно скупать акции свердловских промышленных предприятий. В 1995 году Малик Гайсин участвовал в выборах губернатора Свердловской области, избирался депутатом Госдумы. Кандидатом в губернаторы Свердловской области Малика Гайсина 15 июня 1995 года выдвинуло собрание коллектива АО «Уралгипротяжмаш».

Сегодня стало известно, что Ленинский райсуд Екатеринбурга изъял в доход государства имущество господина Гайсина и связанных с ним ООО «Вагран», ООО «Корона Тэхет», ООО «Актай-М». Соответствующий иск в суд направил заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев. По делу выдано десять исполнительных листов.

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