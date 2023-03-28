Главные новости за 28 марта. Кубань, Крым, Адыгея

СМИ сообщили, что сын экс-главы краснодарской полиции Александр Семенов причастен к ДТП, в котором погибла его 23-летняя девушка. Это уже не первая смертельная авария с его участием: в 2017 году он сбил на машине пятерых дорожных рабочих, один из которых позже скончался.

ООО «Виви», принадлежащее Роману Баталову, которого называют зятем экс-губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, приобрело на Кубани около 3 тыс. га рисоводческих наделов.

Компания «ТПС Недвижимость», которая управляет торговыми центрами «Галерея Краснодар» и «Море Молл» (Сочи), приобретет ТЦ Columbus в Москве стоимостью 40–45 млрд руб.

МВД назвало фейком информацию об ухудшении криминогенной обстановки в Краснодарском крае, которая распространялась ранее в социальных сетях.

Славянский городской суд оштрафовал на 40 тыс. руб. архиепископа и богослова Виктора Пивоварова из-за проповедей, якобы дискредитирующих российскую армию.

Администрация Ейского района опровергла сведения о включении пункта о сборе средств на поддержку участников спецоперации в квитанции по оплате коммунальных услуг.

В Адыгее следственные органы возбудили уголовное дело из-за травмирования рабочего на газопроводе.

Банк «Кубань Кредит» намерен взыскать с банкротящейся российской «дочки» американской Google — ООО «Гугл» — 229 тыс. руб. в связи с неисполнением договора об оказании рекламных услуг.

Новороссийская управляющая компания «УК Норд Ост» может лишиться лицензии из-за плохих жилищных условий в общежитии на улице Дзержинского, 162.

Реставрацию здания бывшей швейной фабрики в центре Краснодара на пересечении улиц Гоголя и Седина начнут летом 2023 года. Однако уже в апреле строители приступят к демонтажу советских корпусов здания, у которых нет охранного статуса.

В Краснодаре за 2022 год и три месяца текущего года демонтировали 518 объектов самовольного строительства.

Из проекта генплана Сочи предложили исключить строительство нескольких объектов, создающих угрозы уникальному биоразнообразию Кавказского биосферного заповедника и Сочинского нацпарка.

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