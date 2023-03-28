В Новороссийске управляющую компанию могут лишить лицензии из-за антисанитарных условий в общежитии

Новороссийская управляющая компания «УК Норд Ост» может лишиться лицензии из-за плохих жилищных условий в общежитии на улице Дзержинского, 162. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Ранее в репортаже ГТРК «Россия-Кубань» сообщалось, что жительница общежития пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на холод, плесень и грязь. В обращении указано, что в общежитии нарушены системы водоснабжения и отопления из-за хищения общедомового имущества (радиаторов и труб). Помимо этого, подвальные помещения затоплены. Из-за этого на стенах появились плесень и грибок.

По данным ведомства, специалистами администрации города-героя предпринимались меры, в частности судебного принуждения, к управляющей компании дома ООО «УК Норд Ост».

Материалы проверок направлены в Государственную жилищную инспекцию Краснодарского края для привлечения управляющей компании, и ее должностного лица к административной ответственности.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram