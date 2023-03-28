В Адыгее возбуждено уголовное дело из-за травмирования рабочего на газопроводе

Тахтамукайским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил техники безопасности на газопроводе, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 143). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Республике Адыгея

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По данным следствия, осенью 2022 года на участке газопровода «Краснодар — Крымск», который расположен в хуторе Новый Сад Тахтамукайского района, во время ремонтных работ один из работников газораспределительной организации нарушил технику безопасности и получил травмы.

Расследование продолжается.

Олег Исаев

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