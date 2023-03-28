Банк «Кубань Кредит» присоединился к иску против Google

Банк «Кубань Кредит» намерен взыскать с банкротящейся российской «дочки» американской Google — ООО «Гугл» — 229 тыс. руб. Соответствующее требование банка включено в реестр требований кредиторов должника, говорится в материалах дела о банкротстве юрлица.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Между КБ «Кубань Кредит» и ООО «Гугл» был заключен договор об оказании рекламных услуг на условиях предоплаты. Все взаимоотношения сторон производились через личный кабинет, в том числе счета на оплату, акты сверки и запрос на возврат денежных средств. После отказа ООО «Гугл» от осуществления рекламной деятельности на территории России на лицевом счете КБ «Кубань Кредит» остались денежные средства в размере 229 тыс. руб., зачисленные туда для проведения рекламных кампаний.
Всего 885 российских организаций подали заявления о включении их требований в иск, подсчитали «Ведомости». Среди них — «Российская газета», АО «Росбизнесконсалтинг», АО «Коммерсантъ», IТ-компании ООО «1С-Битрикс» и ООО «Нетология».
В реестр требований кредиторов третьей очереди к «Гугл» вошло 66 компаний, сумма их требований составляет 105 млн руб. Большинство исков связано с неоказанием услуг по размещению рекламы.
Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве в июне прошлого года из-за ареста банковского счета и штрафов.
В декабре 2021 года суд по заявлению Роскомнадзора наложил на компанию оборотный штраф в 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенной информации. Вскоре штраф вырос на 0,5 млрд руб. за счет исполнительского сбора. Следом на счетах Google арестовали 500 млн руб. по иску ВГТРК.
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