В Краснодаре с начала 2022 года демонтировали 518 самостроев

В Краснодаре за 2022 год и три месяца текущего года демонтировали 518 объектов самовольного строительства. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Решение о демонтаже строений было принято в ходе судебных разбирательств.

«На месте снесенных объектов, если это муниципальная земля,— не должно появляться других строек, только благоустройство и использование в интересах всех горожан»,— отметил мэр Евгений Наумов.

За указанный период в краевом центре снесли 789 нестационарных объектов, среди которых 603 некапитальных гаража и 186 торговых точек, шлагбаумов, заборов и других объектов. В городе убрали 795 несанкционированных рекламных конструкций.

Анастасия Донскова

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