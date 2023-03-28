В полиции Кубани опровергли подлинность приказа об ухудшении криминогенной обстановки

Информация о якобы ухудшении криминогенной обстановки на территории Краснодарского края является фейком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Фейковый приказ якобы краевого главка МВД распространяют в соцсетях и мессенджерах. В нем призывают «проводить мероприятия усиленного контроля, направленного на выявление и пресечение противозаконной деятельности».
«Данная информация не соответствует действительности. Призываем граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения»,— отметили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Читайте нас в Telegram