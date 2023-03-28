МВД организовало проверку после ДТП в Геленджике с участием сына экс-начальника полиции Краснодара

Полиция установит обстоятельства аварии в районе Геленджика, в котором скончалась 23-летняя пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Вечером 18 марта в районе Тонкого мыса 23-летний водитель «Мерседес» не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги и столкнулся с деревом. Водителя и его 23-летнюю пассажирку госпитализировали. Однако через три дня девушка скончалась.

По данным портала 93.RU, за рулем иномарки находился 23-летний Александр Семенов, сын экс-начальника УМВД по Краснодару Александра Семенова и экс-депутата гордумы Ольги Семеновой. По данным издания, шесть лет назад 17-летний Александр Семенов за рулем родительского Land Rover врезался в «Газель». Тогда пострадали пять рабочих, один из которых позже скончался. Парня приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на один год.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram