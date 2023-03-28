Снос советских корпусов швейной фабрики «Александрия» в Краснодаре начнут в апреле 2023 года

Реставрацию здания бывшей швейной фабрики в центре Краснодара на пересечении Гоголя и Седина начнут летом 2023 года. Однако уже в апреле строители приступят к демонтажу советских корпусов здания, у которых нет охранного статуса. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на управляющего партнера ООО «Даль» Александра Пчелинцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По словам господина Пчелинцева, снос корпусов необходим для того, чтобы освободить территорию от поздних пристроек и старых инженерных коммуникаций.

Общую концепцию проекта планируют завершить в середине апреля этого года. После согласования приступят к проектной документации. Сейчас завершается техническое обследование здания.

«Параллельно начинается разработка научно-проектной документации по сохранению и приспособлению исторических корпусов. До получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации работы по объекту культурного наследия не планируются»,— отмечает господин Пчелинцев.

Заказчиком проекта является ООО «Ю-Тек». Проектными работами занимается консорциум компаний — «Кубаньпроектреставрация», «Команда Кравченко», «Даль» и «Аякс-риэлт».

Как заявляет господин Пчелинцев, переговоры с потенциальными арендаторами уже начались.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что здание швейной фабрики «Александрия» на углу улиц Гоголя и Седина в центре Краснодара будет перестроено под офисы, галереи и заведения общепита. Реновацией исторического объекта займется проект «Даль». Швейное производство из центра города перенесено на периферию, а деньги от реализации объекта руководство компании намерено вложить в ее развитие.

Подробнее — в материале «"Александрия" уходит в "Даль"».

Олег Исаев

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