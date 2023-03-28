Власти Ейского района опровергли слухи о включении сбора средств на СВО в квитанции ЖКХ

Власти Ейского района опровергли сведения о включении пункта о сборе средств на поддержку участников спецоперации в квитанции по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Данная информация не соответствует действительности»,— говорится в сообщении.

Сведения о включении дополнительного пункта в квитанции ЖКХ распространились в социальных сетях. Сообщалось, что объявления о новых платежах появились в подъезде жилого комплекса на улице Коммунистической. Размер платежа составлял 180 руб. и был обозначен как «благотворительная помощь от жителей ЖК участникам СВО и их семьям».

Анастасия Донскова

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