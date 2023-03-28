Управляющая компания ТЦ «Галерея Краснодар» купит торговый центр в Москве за 45 млрд рублей

Компания «ТПС Недвижимость», которая управляет торговым центром «Галерея Краснодар» и «Море Молл» (Сочи), приобретет ТЦ Columbus в Москве стоимостью 40-45 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ТРЦ Columbus Фото: пресс-служба ТРЦ Columbus

Сообщается, что сделка по продаже торгово-развлекательного комплекса на юге Москвы находится на стадии завершения. Общая площадь ТЦ, открытого в 2015 году, составляет 278 тыс. кв.м., площадь помещений под аренду — 135 тыс. кв.м. Имущество находится в залоге у банка ФК «Открытие» до марта 2030 года. Продавцом выступает ООО «Мирс», принадлежащее основному владельцу группы ПИК Сергею Гордееву. По данным Forbes, в середине 2018 года бизнесмен рефинансировал в ВТБ долги на сумму 40 млрд руб.

Компанию-покупателя связывают с семьей российского миллиардера Аркадия Ротенберга. По данным издания, владельцами компании является Лилия Ротенберг и структуре семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, управляющими аэропортом Шереметьево.

По данным «Спарк-Интерфакс», АО «ТПС Недвижимость» зарегистрировано в 2004 году в Москве. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления является основным видом деятельности организации. Данные о совладельцах организации не раскрывались с 2015 года. До того 100% доля в УК предприятия принадлежала компании TPS Real Estate Holding Limited, зарегистрированной в Великобритании. В 2022 году выручка организации составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 163,4 млн руб.

Анастасия Донскова

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