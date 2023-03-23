МТС купила производителя электронного оборудования для автомобилей

ООО «МТС Авто» («дочка» МТС) приобрело 100% компании «Ди Вай Технолоджис», которая производит автомобильную электронику. Сейчас ООО «Ди Вай Технолоджис» строит завод по промышленному производству электрооборудования для автомобилей на территории особой экономической зоны «Технополис "Москва"», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации агентства, сделка состоялась 20 марта. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Ди Вай Технолоджис» была зарегистрирована в 2019 году. Гендиректор ООО «МТС Авто» Денис Смирнов до заключения сделки уже владел 51% акций компании.

Как сообщается в пресс-релизе, на строящемся заводе планируется разработка и выпуск, в частности, систем телематики, аппаратных решений для безопасности вождения, бортовых информационных и мультимедийных систем с сервисами экосистемы МТС и партнеров. В компании также заявили, что завод включен в программу Минпромторга по развитию автопрома до 2035 года.

Источник «Ъ» на IT-рынке сообщил, что МТС в 2023 году планирует запустить в Твери производство мультимедийных систем для автомобилей. По его словам, компания планирует выпускать более 10 тыс. устройств в год, поставляя их отечественным и китайским автопроизводителям. По словам источников «Ъ» на рынке автокомплектующих, система МТС может работать либо на ОС Linux, что ограничит ее функционал, либо на Linux, совмещенной с Android, если получит сертификацию Google.

Подробнее — в материале «МТС хочет порулить».

Эрдни Кагалтынов