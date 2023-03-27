Министр нацбезопасности Израиля объявил об отсрочке обсуждения судебной реформы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложит процесс обсуждения запланированной судебной реформы на следующий месяц. Об этом сообщила входящая в правящую коалицию партия «Оцма Йехудит» («Мощный Израиль»), которую возглавляет министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Законопроект будет вынесен на следующую сессию израильского парламента, чтобы «провести реформу путем диалога», приводит Reuters выдержку из сообщения партии. На следующей неделе Кнессет (парламент) уйдет на перерыв в связи с праздником Песах. В этом году он приходится на 5–13 апреля.

Согласно данным медиахолдинга Kan, господин Нетаньяху согласился с предложением господина Бен-Гвира об отсрочке обсуждения спорной реформы до следующей, летней сессии. Вместо этого на следующем заседании кабмина 2 апреля будет поставлен на голосование вопрос о создании Национальной гвардии, который продвигает министр. Предполагается, что Нацгвардия будет создана как новый орган безопасности, отдельный от полиции, и будет подчиняться непосредственно министру нацбезопасности.

«Я согласился снять вето на отклонение законопроекта в обмен на обязательство премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что законопроект будет представлен в Кнессет для утверждения на следующей сессии»,— говорится в заявлении Итамара Бен-Гвира (цитата по Reuters).

Судебная реформа, которую продвигает правительство, ограничит полномочия Верховного суда Израиля. После объявления о планах ее проведения в Израиле начались демонстрации протеста. Против реформы выступили в том числе министр обороны Йоав Галант и президент Ицхак Герцог. Министр почти сразу после этого был уволен.

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Мария Федотова