Израильская национальная авиакомпания ElAl приостановила вылеты из Тель-Авива

Национальная авиакомпания Израиля ElAl объявила о приостановке вылетов из Тель-Авива на фоне протестов против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Ранее в знак протеста были остановлены вылеты из крупнейшего израильского аэропорта имени Бен-Гуриона.

«Дорогие клиенты, после сообщений в СМИ о всеобщей забастовке в экономике осуществление рейсов из Тель-Авива приостановлено. Рекомендуется следить за сообщениями в СМИ. При появлении изменений во времени вылета вашего рейса мы сообщим вам об этом в отдельном сообщении»,— заявили в компании. Сообщение ElAl приводит «РИА Новости».

Протесты в Израиле против реформы юридической системы продолжаются уже три месяца. В новую фазу они перешли после отставки министра обороны страны Йоава Галанта. Судебная реформа, которую инициировал Биньямин Нетаньяху, предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отмену предоставления Верховному суду права отменять решения правительства.

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