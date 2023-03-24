Китайский МИД не стал комментировать возможные переговоры Си с Зеленским

В МИД КНР пока не могут предоставить информацию относительно возможного телефонного разговора председателя страны Си Цзиньпина с главой Украины Владимиром Зеленским.

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«По украинскому вопросу китайская сторона поддерживает контакты со всеми сторонами. Касательно вашего конкретного вопроса (о разговоре лидеров Китая и Украины.—"Ъ") у меня нет информации, которую я могла бы предоставить»,— сообщила в пятницу официальный представитель китайского МИДа Мао Нин (цитата по «РИА Новости»).

Вечером 23 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что беседа господина Зеленского с господином Си планируется, однако в ее организации возникли «сложности из-за позиции Китая», писало издание «Страна.ua».

«Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки он будет осторожно стоять в стороне»,— сказал представитель Киева.

В тот же день официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь в ходе очередного брифинга напомнил, что Китай не является стороной, которая вовлечена в украинский кризис. При этом господин Вэнбинь подчеркнул, что «некоторые страны», которые преследуют только свои геополитические интересы, намеренно препятствуют мирным переговорам. «Пока китайская сторона боролась за мир, США объявили, что предоставят (Киеву.—"Ъ") еще $350 млн в виде оружия и военного снаряжения»,— указал представитель китайского МИДа.

13 марта The Wall Street Journal сообщила о том, что глава КНР намерен побеседовать с главой Украины Владимиром Зеленским сразу после визита в Москву. Спустя неделю сделать это господину Си напрямую посоветовали из Вашингтона.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба