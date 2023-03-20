В Белом доме предложили Си переговорить с Зеленским после визита в Москву

Российско-китайские отношения — это «брак по расчету, а не по привязанности», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Заявление прозвучало на фоне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, который прибыл с трехдневным визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Кирби

Фото: Leah Millis, Reuters Джон Кирби

Фото: Leah Millis, Reuters

Если мировой лидер посещает России в то время, как идет военный конфликт на Украине, он должен, по меньшей мере, получить украинскую точку зрения, также заявил господин Кирби программе «CNN This Morning».

«Если вы собираетесь поехать в Москву, и вы собираетесь провести три дня с президентом Путиным … Вы должны хотя бы взять трубку и поговорить с президентом Зеленским и узнать украинскую точку зрения»,— заявил представитель Белого дома.

Американская газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что господин Си, возможно, планирует свой первый телефонный разговор с президентом Украины с конца февраля 2022 года. Владимир Зеленский говорил, что приветствовал бы переговоры со своим китайским коллегой, сообщает AFP.

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Мария Федотова