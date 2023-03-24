Адвокат Артема Усса подтвердил его побег из-под ареста в Италии

Защита сына красноярского губернатора Артема Усса подтвердила, что он сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Местонахождение россиянина его адвокатам неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Усс

Фото: социальные сети Артем Усс

Фото: социальные сети

«Мы можем подтвердить, что Артем Усс сбежал»,— цитирует одного из адвокатов россиянина агентство Bloomberg (его фамилию журналисты не приводят). Защита уточняет, что Артем Усс сбежал из-под ареста, сломав электронный браслет.

Ранее красноярский губернатор Александр Усс сообщил, что ничего не знает о том, где сейчас находится его сын, но считает все выдвигаемые против него обвинения необоснованными.

Сообщения о побеге сына губернатора Красноярского края появились накануне, 23 марта. По данным итальянского издания Corriere della Sera, господин Усс уже может находиться за пределами Италии.

Артема Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют его в контрабанде нефти, экспорте через подставные компании военных технологий и отмывании денег. Он свою вину отрицает. 27 октября Артем Усс был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег, его объявили в федеральный розыск. 2 декабря Артема Усса перевели под домашний арест в пригороде Милана. 21 марта итальянский суд постановил экстрадировать господина Усса в Соединенные Штаты.

Подробнее о деле сына красноярского губернатора — в публикации «Ъ» «Усса-младшего отмывают от США в России».

Александр Кислов