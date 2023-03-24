Красноярский губернатор Усс не знает о местонахождении своего сбежавшего из-под ареста в Италии сына

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что не знает, где сейчас находится его сын Артем, который, по сообщению итальянских СМИ, сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Ранее итальянский суд разрешил экстрадицию Артема Усса в США.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Усс

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Меня как отца очень беспокоит судьба моего сына. Местонахождение его мне неизвестно, как и детали произошедшего»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Господин Усс подчеркнул, что квартира, в которой находится его сын, «очень тщательно охранялась карабинерами», поэтому «непонятно, как он мог исчезнуть оттуда».

Александр Усс добавил, что как юрист он убежден в полной невиновности своего сына, и деяния, которые ему инкриминируются, «не только не являются преступными, но и не являются правонарушениями, за которые его можно было бы оштрафовать». Также он обратил внимание на то, что итальянские СМИ, сообщавшие об исчезновении Артема Усса иллюстрируют свои публикации фотографией другого человека — бывшего помощника красноярского губернатора Антона Натарова.

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Фото: социальные сети Артем Усс

Фото: социальные сети

Артема Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют его в контрабанде нефти, экспорте через подставные компании военных технологий и отмывании денег. Он вину отрицает. 27 октября Артем Усс был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег, его объявили в федеральный розыск. 2 декабря Артема Усса перевели под домашний арест в пригороде Милана.

21 марта суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США. Его адвокаты обещали обжаловать это решение. Вчера, 23 марта, итальянские издания La Stampa и ANSA сообщили, что господин Усс сбежал из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. По данным Corriere della Sera, Усс-младший уже может находиться за пределами Италии.

Александр Кислов