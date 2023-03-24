Telegraph: Нетаньяху отложил визит в Лондон из-за отказа пилотов везти его

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришлось на сутки отложить визит в Лондон из-за отказа пилотов везти его, сообщает The Telegraph. Он должен был вылететь в Великобританию вчера, 23 марта. Ожидается, что полет господина Нетаньяху состоится сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

По словам источника издания, израильские пилоты отказываются везти премьер-министра в Великобританию. The Telegraph уточняет, что похожий инцидент произошел во время визита Биньямина Нетаньяху в Рим в марте, когда израильские пилоты тоже отказались лететь с ним.

Господин Нетаньяху вернулся на пост премьера в декабре, и его правительство анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Она предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. На этом фоне в Израиле начались протесты, которые продолжаются уже 11 недель. Тем не менее премьер отказался приостанавливать реформу.

Подробности — в материале «Ъ» «Власть переплетется ветвями».

Лаура Кеффер