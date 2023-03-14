Власть переплетется ветвями

Кнессет утвердил в первом чтении два ключевых законопроекта, связанных с планами судебной реформы, которую предложил министр юстиции Ярив Левин. Голосование состоялось несмотря на многотысячные протесты, которые уже 11 недель подряд сотрясают страну. Израильские СМИ сообщают, что политики в кулуарах обсуждают возможность компромисса, однако пока противостояние двух лагерей продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители израильского IT-сектора протестуют против планов правительства Нетаньяху провести судебную реформу

Фото: Nir Elias, Reuters Представители израильского IT-сектора протестуют против планов правительства Нетаньяху провести судебную реформу

Фото: Nir Elias, Reuters

В понедельник многие сотрудники израильских министерств не смогли попасть вовремя на работу. Дорога, ведущая к зданиям Минфина, МВД и Минэкономики, была заблокирована сидящими на асфальте протестующими. «Если вы не начнете работать для народа, мы не позволим вам работать вообще»,— заявили демонстранты. По их словам, правительство Израиля не решает проблем, которые действительно важны для народа, а занимается лишь тем, что «поджигает страну» и «выхолащивает независимость судебной власти».

Участников протеста было всего около 20, однако это лишь единичная стихийная акция. На организованные протесты против судебной реформы, объявленной министром юстиции Яривом Левином, уже 11-ю неделю подряд выходят сотни тысяч человек. По подсчетам организаторов протеста, в минувшую субботу в демонстрациях по всему Израилю приняли участие около полумиллиона граждан страны.

Против судебной реформы выступают представители буквально всех слоев населения: от военных до артистов. Впрочем, ровно такая же ситуация среди защитников реформы.

Так, например, 500 профессоров и преподавателей израильских вузов подписали петицию в поддержку реформы и призвали к дискуссии. «Законы, находящиеся сегодня на повестке дня, открывают обширное пространство для обсуждения, прояснения, исправления и дискуссии. Все это должно делаться в стенах Кнессета, как принято в таких случаях»,— заявили авторы обращения. Несколькими днями ранее ректор Тель-Авивского университета профессор Марк Штайф также опубликовал открытое письмо своим коллегам, в котором обвинил их в затыкании ртов сторонникам реформы.

В то же время около тысячи деятелей искусства обратились к послам Германии и Великобритании в Израиле с призывом отменить визиты премьер-министра Биньямина Нетаньяху в их страны. «Израиль переживает острейший в своей истории кризис, страна превращается из активной демократии в теократическую диктатуру»,— говорится в тексте письма. Вылет господина Нетаньяху в Берлин запланирован уже на среду, и ожидается, что, как и неделю назад во время отлета премьера в Италию, протестующие заблокируют все дороги к аэропорту. Правда, главе правительства, в отличие от обычных граждан, это тогда не помешало: он воспользовался вертолетом.

Протестующие считают, что реформы господина Левина — это угроза демократии в стране.

Если планы министра юстиции будут реализованы в том виде, в каком они представлены сейчас, в Израиле можно будет забыть о разделении властей.

И без того исполнительную и законодательную власти здесь представляют одни и те же люди, так как членами правительства становятся депутаты правящей коалиции. А в случае реализации реформы в ее нынешнем виде парламентское большинство получит контроль над процессом выбора судей Верховного суда, а также сможет преодолевать судебное вето, наложенное на тот или иной закон.

Законопроект о преодолении вето — один из самых спорных из пакета реформ Ярива Левина. Тем не менее он был утвержден Кнессетом в ночь на вторник в первом чтении. В документе говорится, что для отмены закона, принятого Кнессетом, будут необходимы голоса 12 судей ВС из 15. Это проблема, так как многие годы ВС работал при неполном кворуме, когда министр юстиции и президент суда не могли договориться о назначении судей.

Еще один законопроект, принятый в понедельник в первом чтении, касается порядка объявления премьер-министра неспособным исполнять свои обязанности по той или иной причине. Планируется, что это сможет решить или сам премьер, или до 75% министров в правительстве, или 90 из 120 депутатов Кнессета. Цель законопроекта — помешать отстранить от власти Биньямина Нетаньяху, который проходит обвиняемым по трем уголовным делам.

Принятые сегодня законопроекты уже не первые, одобренные Кнессетом в рамках судебной реформы. Министр юстиции надеется, что все необходимые законопроекты успеют пройти первое чтение до начала апреля, когда Кнессет уйдет на весенние каникулы. Так, уже на следующей неделе на голосование будет вынесен законопроект о запрете вмешательства ВС в процесс назначения министров.

Например, в январе суд выступил против назначения лидера религиозной партии «Шас» Арье Дери на пост министра внутренних дел, так как он был трижды судим за коррупцию и налоговые правонарушения в то время, как занимал государственные должности, и год назад в рамках судебной сделки обещал уйти из политики в обмен на смягчение приговора. Однако свое обещание господин Дери не сдержал, и суд помешал ему занять правительственный пост. Проведение судебной реформы позволит лидеру «Шас» получить министерский портфель, вопреки решению суда.

Все это вызывает возмущение как парламентской, так и внесистемной оппозиции. Общественные организации планируют продолжать протесты и акции неповиновения, и к ним присоединяется все больше людей.

«В прошлую субботу я наконец-то выбралась на демонстрацию вместе со школьной подругой. Давно планировала это сделать, но никак не складывалось. Но в итоге я поняла, что не могу больше скрываться за спинами тех, кто тратит на протест время, деньги и отпускные дни. Раньше я на демонстрациях никогда не была, если не считать протестов против войны на Украине, но это другое»,— рассказала «Ъ» Светлана. Она живет в Израиле больше 30 лет, приехала сюда подростком.

По ее словам, впервые у нее «начинает проскальзывать малоприятная мысль: «Возможно, будущее моих детей не здесь». «Очень хочется этого не допустить. Хотя к самой демонстрации и особенно к выступавшим на ней людям у меня двоякое отношение. Прозвучали популистские лозунги и призывы, с частью которых я не солидарна. Однако, наверное, несмотря на это, пойду снова. Цель сохранения демократии в нашей стране оправдывает дискомфорт от произносимых лозунгов»,— говорит она и тут же отмечает, что ее устроил бы разумный компромиссный вариант реформы, но не те законопроекты, которые проходят сейчас в первом чтении.

Над поиском компромисса усиленно работают президент Израиля Ицхак Герцог и еще ряд политических и общественных деятелей. Так, в понедельник в президентской резиденции состоялась встреча глав банков и владельцев крупных коммерческих структур Израиля, призванная поддержать компромиссный план господина Герцога, который он планирует обнародовать в ближайшее время.

В то же время израильские СМИ сообщили, что правящая коалиция в одностороннем порядке также готовит свои шаги по смягчению уже принятых в первом чтении законопроектов. Вопрос — устроит ли это парламентскую оппозицию и общественность. Пока они отказываются от переговоров, требуя сначала заморозить продвижение законопроектов. В противном случае оппозиция грозится бойкотировать голосования в Кнессете.

В Израиле уже начали обсуждать варианты, когда ВС даже в случае принятия нового закона о вето все же сможет признать судебную реформу незаконной.

«Верховный суд будет обязан проверить, не нарушают ли новые законы права граждан, если получит соответствующие иски со стороны общественных организаций или отдельных людей. А это произойдет стопроцентно. И обязательно найдутся те, кто будет отказываться соблюдать новые законы, постоянно апеллируя к суду»,— сказал «Ъ» управляющий партнер израильского адвокатского офиса «Коваленко и партнеры» Алексей Коваленко. В то же время он предположил, что, несмотря на сопротивление общественности, правящая коалиция продолжит продвижение реформы, и оппозиции мало что есть противопоставить. «Оппозиция разрозненна, в ней представлены разные силы с разными интересами. Поэтому если одни готовы на компромисс, то другие будут стоять насмерть»,— добавил он.

При этом адвокат предупредил, что новая реформа касается каждого гражданина страны: «Без контроля суда правительство может принять любой закон, затрагивающий интересы каждого из нас. Например, может быть изменен Закон о возвращении, а значит, в Израиль не смогут репатриироваться внуки евреев». Господин Коваленко также пояснил, почему судебной реформы опасаются военные и представители спецслужб. Напомним, что многие ветераны написали открытые письма против реформы.

«Дело в том, что силовики опасаются судебного преследования в Евросоюзе по обвинению в нарушении прав человека со стороны общественных организаций, связанных с палестинцами. Сейчас в Европе существует понимание, что Верховный суд Израиля достаточно объективно рассматривает те или иные случаи, даже если речь идет о действиях военных, и можно обойтись без внешнего вмешательства. Но если доверие к суду будет подорвано и дома, и за рубежом, то иски будут подаваться в европейские суды. Наши силовики фактически станут невыездными»,— сказал адвокат.

Марианна Беленькая