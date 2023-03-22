Главные новости за 22 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Распространяемая в украинских Telegram-каналах информация о том, что советник генпрокурора России Наталья Поклонская якобы жалеет о вхождении Крыма в состав России, не соответствует действительности. Об этом сообщил близкий к Минобороны Telegram-канал «Война с фейками».

Три беспилотника пытались нанести удар по бухтам в Севастополе. Все они были уничтожены, военные корабли не пострадали.

В Горячем Ключе отменили домашний арест директору школы №1 Ларисе Неверовой, подозреваемой в получении взятки за прием ученика в первый класс.

Инвестиции в строительство горнолыжного курорта «Лагонаки» превысят 60 млрд руб. Это почти вдвое больше, чем цифры, озвученные в августе прошлого года, и втрое — чем изначально озвученные показатели.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил об острой нехватке молока в регионе для перерабатывающих предприятий.

Власти Новороссийска прокомментировали застройку центра города жилыми высотками, о которой раньше сообщили СМИ. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации города, застройка участка в границах улиц Рубина — Энгельса — Свободы — Коммунистической будет идти исключительно в рамках комплексного развития территории.

В Краснодаре 45% опрошенных владельцев iPhone готовы отказаться от своих телефонов и перейти на смартфоны с операционной системой Android ради работы.

Лазаревский районный суд Сочи осудил четырех полицейских на длительные сроки заключения за взятки.

Сотрудники полиции Новороссийска спасли из горящего дома годовалого ребенка и его родителей, находившихся в состоянии опьянения.

По итогам 2022 года ООО «Аэропорт Геленджика» показало убыток в 408 млн руб. Воздушная гавань не работает уже год из-за проведения специальной военной операции.

Украинский суд заочно приговорил депутата Государственной думы от Краснодарского края Сергея Алтухова и его 19 коллег к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Читайте нас в Telegram